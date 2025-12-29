Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?

Kalemlerdeki artış nedeniyle halkın alım gücünü de göz önünde bulundurarak, yüzde 20'lik fiyat artışı gerçekleştirerek ekmeğin kilogram fiyatının 75 lira olarak belirlendiğini bildirmişti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net