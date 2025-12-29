Cevdet Yılmaz: Kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum
Yalova'nın Elmalık köyünde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu sırasında 3 polis şehit düşerken, yaralanan 8 polis ve 1 bekçinin tedavileri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şehit olan polislerin ailelerine taziye mesajı iletti.
Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, 3 polis şehit oldu.
Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyen Cevdet Yılmaz, mesajında ayrıca şu sözleri kullandı:
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.