Cevdet Yılmaz: Kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, 3 polis şehit oldu.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyen Cevdet Yılmaz, mesajında ayrıca şu sözleri kullandı:

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.