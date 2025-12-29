Kastamonu'da dev dalgalar sahil şeridine zarar verdi

Dalgaların taşıdığı taş ve moloz yığınları İsmetpaşa Caddesi'ni doldurdu. İnebolu-Cide kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapatılırken, trafik diğer şeritten çift yönlü olarak verildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net