Kırmızı et arzı destek ve projelerle yükselecek

Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
Sponsorlu İçerik
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura çekimi bugün
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura çekimi bugün
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
TCMB 2026 takvimi açıklandı
TCMB 2026 takvimi açıklandı
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kırmızı et arzı destek ve projelerle yükselecek

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, sağlanan destekler ve yürütülen projelerle gelecek yıllarda hayvan sayısı ve kırmızı et arzının artacağını belirterek, "Bu tür uzun vadeli projelerde biraz sabırlı davranmak gerekiyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 13:41, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 13:41
Yazdır
Kırmızı et arzı destek ve projelerle yükselecek

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, sektör açısından 2025 yılının nasıl geçtiği ve 2026 yılı hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tüm sektörlerde olduğu gibi hayvancılıkta da planlı bir anlayışın benimsendiğini vurgulayan Tunç, 2024 yılının başında açıklanan 5 yıllık hayvancılık yol haritası kapsamında atılan adımların olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını ifade etti.

Bülent Tunç, yol haritası kapsamında başlatılan "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne birçok üreticinin başvurduğunu dile getirerek, şunları paylaştı:

"Proje kapsamında üreticiler, hayvanlarını almaya başladı. Projeyle sağlanan anaç hayvanlar sektörümüzün devamlılığı için çok kritik öneme sahip. Bu hayvanların etkilerini ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceğiz. Sağlanan destekler ve yürütülen projelerle gelecek yıllarda hayvan sayısıyla kırmızı et arzı da artacaktır. Bu tür uzun vadeli projelerde biraz sabırlı davranmak gerekiyor."

Projenin devam edeceğini bildiren Tunç, söz konusu artışın dönemlik değil, sürekli olduğunu, projeyle ülkede kırmızı et arzı noktasında yaşanan sıkıntılara uzun vadeli çözüm sağlandığını dile getirdi.

Tunç, projedeki genç, kadın, veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve deprem bölgesi gibi kriterlerin oldukça yerinde olduğunu belirterek, bu yaklaşımın özellikle deprem bölgesinde üretimin tekrar canlanmasına büyük katkı sağlayacağını anlattı.

Proje kapsamında, üreticilerin bir yıl boyunca hayvanları besleme giderlerinin de karşılandığının altını çizen Tunç, "Özellikle sektöre yeni girmek isteyen gençler için bu çok önemli. Projede hayvanların satışında da finansal imkanlar sağlanıyor. Bu da hayvan alacaklar için kolaylık olacaktır" ifadesini kullandı.

"Desteklerle üreticilerin de sayısı yükselecek"

Tunç, kırmızı etteki fiyat dalgalanmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Kırmızı et fiyatları bütün vatandaşları etkilediği için bu kadar gündem olması çok normal. Bu konuda küçük işletmelerin desteklenmesi çok önemli. Bu sayede elinde çok fazla hayvanı olanların piyasayı etkileme girişimleri boşa çıkacaktır. Zaten yeni dönemde sağlanan desteklere baktığımızda küçük işletmelere verilen ayrıcalıkları da görüyoruz. Bu tür desteklerle kırmızı et üreticilerinin sayısı da yükselecektir."

Piyasanın dengelenmesi açısından Et ve Süt Kurumunun (ESK) uygun fiyatlı kırmızı eti vatandaşlara ulaştırmasının etkili olduğunu anlatan Tunç, bu şekilde kırmızı et satışı yapan yerlerin sayısının artırılması gerektiğini aktardı.

Tunç, ithalat konusuna da değinerek, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarının sonuçlarını görmeye başladıklarını, zamanla kırmızı et ihtiyacının tamamen yerli üretimle karşılanır hale geleceğini söyledi.

"Aşı üretimi bizim için çok önemli"

Şap hastalığına ilişkin de değerlendirmede bulunan Tunç, salgının hayvan geçişleriyle ülke geneline yayıldığını anımsattı.

Tunç, ülkede ilk kez görülen SAT-1 tipi ile mücadelenin hızlı bir şekilde yürütüldüğüne işaret ederek, talepleri doğrultusunda hayvan pazarlarının kapatılmasıyla nakillerin engellendiğini ve hastalığın yayılmasının durdurulduğunu hatırlattı.

Şap Enstitüsünün sıkı çalışmasıyla SAT-1 için yerli aşının hızlı bir şekilde üretildiğini, 17 milyonun üzerinde aşı üretilerek hastalık görülen illere dağıtıldığını dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonrasında aşı çalışmaları çok hızlı yapıldı ve hayvanların bağışıklık kazanması sağlandı. Sıkı denetim ve hızlı reaksiyon sayesinde kırmızı et fiyatları bu durumdan etkilenmedi. Şap Enstitüsü tarafından üretilen yerli aşılar bizim için çok kıymetli. İlerde karşımıza çıkabilecek salgınlara karşı elimiz çok daha güçlü. Başka ülkelerden ilaç almadan yerli üretimle müdahaleleri yapabileceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber