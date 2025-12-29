Şanlurfa'da otomobil su kanalına düştü: 4 kişi aranıyor
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düştü. 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, suda kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına uçan otomobildeki baba ve 3 çocuğun kurtarılmasına ilişkin Valilik tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada, 2 kişinin kendi imkanları ile çıktığı 4 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
AFAD, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık birimlerinin katılımıyla kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ediyor.