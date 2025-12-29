Şanlurfa'da otomobil su kanalına düştü: 4 kişi aranıyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına uçan otomobildeki baba ve 3 çocuğun kurtarılmasına ilişkin Valilik tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2 kişinin kendi imkanları ile çıktığı 4 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

AFAD, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık birimlerinin katılımıyla kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ediyor.