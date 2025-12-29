Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney tarafından tüm illere gönderilen yazıda, öğretmenler ve eğitim çalışanları hakkında yapılan kötü niyetli ve mesnetsiz şikayetlere karşı mülki idare amirlerinin Cumhuriyet savcılıklarını harekete geçirmesi gerektiği belirtildi.

Haber Giriş : 29 Aralık 2025 14:51
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim çalışanlarının görevlerini baskı, tehdit ve uydurma suç isnatları altında kalmadan yürütebilmesi amacıyla önemli bir yazıyı tüm birimlerine gönderdi. Bakanlık, asılsız ihbar ve şikayetlerin soruşturma veya yargılama sonunda sabit olması halinde, bu isnatları yapanlar hakkında adli sürecin başlatılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Asılsız İhbar ve Şikayetlere Karşı Yasal Koruma Hatırlatıldı

Bakan adına Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney tarafından tüm illere gönderilen yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 25'inci maddesine dikkat çekilerek, devlet memurları hakkında garaz veya hakaret amacıyla yapılan ve gerçeğe aykırı olduğu ortaya çıkan ihbar ve şikayetlerde, asılsız şikayette bulunan ilgili kişiler hakkında kamu davası açılmasının talep edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Bu kapsamda merkez teşkilatında en büyük amirin, illerde ise valilerin sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.

4483 Sayılı Kanun Vurgusu: Savcılıklar Re'sen Harekete Geçecek

Yazıda ayrıca, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 15'inci maddesine atıf yapıldı. Buna göre; ihbar veya şikayetin kamu görevlisini mağdur etmek amacıyla ve uydurma suç isnadıyla yapıldığının anlaşılması halinde, yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarının re'sen soruşturma başlatacağı belirtildi.

Eğitim Çalışanlarının Moral ve Motivasyonu Öne Çıktı

Bakanlık değerlendirmesinde, öğretmenler, eğitim yöneticileri ve diğer eğitim çalışanlarının haysiyet ve onurunun korunmasının, kamu hizmetinin niteliği ve verimliliği açısından kritik olduğu vurgulandı. Kötü niyetli veya mesnetsiz şikayetlerle eğitim hizmetlerinin aksatılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Valiliklere Açık Talimat: Gerekli Adli Süreçler Başlatılmalı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney tarafından dönderilen yazının sonunda, usulüne uygun yürütülen soruşturma veya yargılama süreçleri sonucunda, şikayetin uydurma suç isnadına dayandığının ortaya çıkması halinde, mülki idare amirlerince gerekli adli süreçlerin başlatılmasının önem arz ettiği kaydedildi. Bakanlık, bu uygulama ile eğitim çalışanlarının hem ceza hukuku hem de özel hukuk bakımından korunmasının amaçlandığını belirtti.

