Meteoroloji, Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulundu
Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Vatandaşlar ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 15:18, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 15:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, çarşamba gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.