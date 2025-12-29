Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu

MEB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Kütüphanelerdeyiz" etkinliği kapsamında, Türkiye genelinde 258 binden fazla ilkokul ve ortaokul öğrencisi kütüphanelerle buluştu. Şubattan bu yana düzenlenen 5 bin etkinlikte çocuklar; araştırma yöntemlerini öğrenirken aynı zamanda robotik, fen ve matematik atölyelerinde el becerilerini geliştirdi. MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, büyük ilgi gören projenin 2026 yılında da kesintisiz süreceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 16:23, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 16:38
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Kütüphanelerdeyiz" etkinliği kapsamında öğrenciler, kütüphanelerde hem okuma kültürüyle buluşuyor hem de atölye çalışmalarıyla bilgilerini beceriye dönüştürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Kütüphanelerdeyiz" etkinliği ile resmi ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret etmeleri amaçlanıyor.

Bu etkinliklerde öğrencilere, kütüphaneleri yakından tanıma ve burada bulunan atölyelerden yararlanma imkanı sunuluyor. Ziyaretler kapsamında öğrencilere kütüphane tanıtımı yapılıyor ve kütüphane üyeliği, kitap ödünç alma-verme ve araştırma yöntemleri gibi konularda kütüphane çalışanları rehberliğinde bilgi veriliyor.

Ayrıca kütüphanelerde öğrencilere, "Robotik, fen ve matematik, Dene-yap" gibi el becerilerini geliştirmeye yönelik birçok atölye çalışması uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.

- Etkinlik gelecek yıl da devam edecek

Öğrencilerin kütüphane ziyaretlerine, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaşçı, etkinliğin en önemli hedeflerinden birinin öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine okul dışı eğitim ortamlarında da devam etmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bilgiyi beceriye çevirme noktasında "Kütüphanelerdeyiz" etkinliğini çok önemsediklerini aktaran Savaşçı, "81 ilin tamamında bu etkinliği başarıyla yürüttük. 2026 yılında da bu etkinliğimize devam edeceğiz. Çocuklarımız kütüphanelerdeki atölyelerde aynı zamanda bilgiyi beceriye dönüştürebilecekleri alanlar da buluyorlar. Bu, bizim için önemli bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

- "Amacımız, toplumda okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunmak"

Beyoğlu da MEB'e bu etkinliğin yürütülmesindeki katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Yeni kütüphanelerin inşa edildiğine dikkati çeken Beyoğlu, "Bu kütüphaneleri hizmete sunmakta en büyük amacımız, toplumda okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunmak." açıklamasında bulundu.

Şubattan bu yana 5 bine yakın etkinlik düzenlendiğini ve 258 binin üzerinde öğrencinin bu etkinliklere katıldığını ifade eden Beyoğlu, çocukların bu sayede temel kütüphanecilik hizmetleri, kitaplar ve kitaplara ilişkin temel kavramlarla da tanışmış olduklarını kaydetti.

Etkinliğe katılan öğrenciler de kütüphanede atölye çalışmalarına katılmaktan büyük keyif aldıklarını, kitaplarla iç içe olmanın kendileri için çok güzel bir deneyim olduğunu ifade ettiler.

