Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura çekimi bugün
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
TCMB 2026 takvimi açıklandı
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Sunucu Okan Karacan GAİN soruşturmasında itirafçı oldu

GAİN Medya'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında serbest bırakılan sunucu Okan Karacan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdiği ortaya çıktı. Karacan ifadesinde, ''Marsbahis üzerinden aklanan paranın bir takım yerlerde olduğunu değerlendiriyorum. Paraları nakit ve altın olarak tuttuklarını biliyorum'' dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 16:43, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 17:43
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya'ya yönelik 'kara para aklama' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sunucu Okan Karacan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği ifade ortaya çıktı.

Karacan ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, ''Gain Medya şirketleri ile ortak bir hareketim yoktur. Berkin Kaya ve Barbaros Reşat Gülcan tarafıma gelerek 'Marsbahis' reklam filmini çekmemi istediler. Ben de kabul ettim. Maltepe'ye set kurduk. M.T ve İ.O.Ç. reklam filminde oyuncu oldu. Filmi çektik ve teslim ettik. Paraları elden aldım ve eski karıma verdim. Berkin arkadaşım yöneticilik yaptığım şirkette de şirket imtiyaz sahibidir. Barbaros Reşat Gülcan'ı bana yönetim kurulu başkanı diye tanıttılar, reklam filmi zamanı sete bir çanta içerisinde 300 bin lira getirdi. Selahattin'i GAİN ve Anahat Holding'in sahibi olarak tanıdım'' dedi.

''Bana 'abi sakın bunlarla birlikte olma video çekip sana şantaj yapacaklar, para isteyecekler' dedi''

2021'de Berkin Kaya'nın aracılığıyla kuzeninin ofisine götürüldüğünü söyleyen Karacan, ''Sonra B.S.'nin ofisine geçtik. Türkiye'nin en önemli reklam ajansı olduğunu söyledi. 100 milyon liraya burayı satın almamız gerektiğini, başına da eşim Zeynep Karacan'ın getirilmesini söyledi. Ofisin kiralık olduğunu öğrendim. B.S. bu ofisi satmaya çalıştı. Eğer ajansı alırsak kendisinin görevden ayrılmayacağını ve karımı denetleyeceğini söyledi. Bununla ilgili yeterli bilgi olmadığını söyledim ve masadan kalkıp toplantıyı terk ettim. Daha sonra farklı bir zamanda yatta oturduk. B.S. kulağıma eğilerek 'abi sakın bunlarla birlikte olma video çekip sana şantaj yapacaklar, para isteyecekler' dedi. Ben kendi paramla otelde kaldım'' şeklinde konuştu.

''Villayı kiraladıktan sonra parayı Malta'dan soğuk cüzdana yükleyeceğiz daha sonra TL nakite dönecek bu para da A. E.'nin kasasına gidecek, oradan da borçlu olduğumuz yerlere gidecek'' dedi

İfadesine devam eden Karacan, ''Selahattin Aydın beni aradı, ofiste görüşelim işlerini onaylayalım seni yönetim kurulu üyesi yapalım sponsorlukları, dramaları sana bağlayalım istediğin projeye onay ver, bizim yıllık 232 milyar ciromuz var, Amerika'dan ekip getiriyorum GAİN'in başına bizi toparlayacak, 18 tane Berkin'den proje aldım hepsini onaylayacağım sekizi yayınlanacak, onunu iptal ediyorum, 26 Ocak'da kendisiyle herhangi bir bağımız kalmayacak, dedi. Ayrıca, Karaköy'deki bina benim, orayı ofis olarak kullanabilirsin, GAİN'i de oraya topladım, bize çok iyi geldi, dedi. Erkan beyi de niye yerinden etmişler ondan özür dileyelim dedi. Barbaros'la 2020'de bir araya geldim noter ofise geldi, biz noteri ayağımıza getirebilecek güce sahibiz çünkü biz 'Marsbetiz' dedi. Senin üzerine şirket kuruyoruz senin hayatını kaydıracağız. Berkin bey araya girdi öyle sözler söyleyip Okan beyi üzmeyelim şirket Okan beyin üzerine olacak dedi. Bana lokum ikram edildi ve biz bu zincirin de sahibiyiz çok karlı bir iş dedi villayı kiraladıktan sonra parayı Malta'dan soğuk cüzdana yükleyeceğiz daha sonra Tolga ve Barbaros Kapalıçarşı'ya gidip TL nakite dönecek bu para A.E.'nin kasasına gidecek, oradan da borçlu olduğumuz yerlere gidecek' dedi'' diye konuştu.

''Paraları nakit ve altın olarak tuttuklarını biliyorum''

Karacan ifadesinde ayrıca, ''Barbaros Reşat Gülcan bütün para trafiğini idare ettiğini ona tamah etmem gerektiğini söyledi. Bana da 'Marsbet'in ön ödeme sisteminin yazılımını yazdığını söyledi. Marsbahis üzerinden aklanan paranın bir takım yerlerde olduğunu değerlendiriyorum. Paraları nakit ve altın olarak tuttuklarını biliyorum. Berkin'in yatının alt katında paralar olduğunu gördüm. Eski karısının Bodrum Yalıkavakta'ki malikanesinde, Berkin'in villasının karşısında birinci katta bulunan daire içerisinde, ilkokul arkadaşının kullandığı daire içerisinde, E.S.'nin villasında, önceden ortaklığı bulunan Levent'teki şirkette, S.A.'nın Zekeriyaköy'deki evi, Kaan K.'nin evi ve Kağıthane'deki ofisinde, A.Y.'nin Ataşehir'de yüklü miktarda Marsbahisten elde edilen para olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

