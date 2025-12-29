Dolar haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 42,93 TL'den günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 17:21, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 17:26
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,8800
|42,8810
|42,9330
|42,9340
|Avro
|50,6690
|50,6700
|50,5670
|50,5680
|Sterlin
|58,0670
|58,0770
|57,9640
|57,9740
|İsviçre frangı
|54,5090
|54,5190
|54,3830
|54,3930
|ANKARA
|ABD doları
|42,8500
|42,9300
|42,9030
|42,9830
|Avro
|50,6290
|50,7090
|50,5270
|50,6070
|Sterlin
|58,0070
|58,2170
|57,9040
|58,1140