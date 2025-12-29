Dolar haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 42,8800 42,8810 42,9330 42,9340 Avro 50,6690 50,6700 50,5670 50,5680 Sterlin 58,0670 58,0770 57,9640 57,9740 İsviçre frangı 54,5090 54,5190 54,3830 54,3930 ANKARA ABD doları 42,8500 42,9300 42,9030 42,9830 Avro 50,6290 50,7090 50,5270 50,6070 Sterlin 58,0070 58,2170 57,9040 58,1140