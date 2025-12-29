Futbolda bahis operasyonu: 428 kişi PFDK'ya sevk edildi
TFF, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemciyi PFDK'ya sevk ettiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 18:26, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 18:25
TFF'den yapılan açıklamada, ''Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.