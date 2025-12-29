Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Mülteci kadınlara cinsel saldırı iddiasına 35 yıla kadar hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yardıma muhtaç mülteci kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 19:35, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 19:38
Mülteci kadınlara cinsel saldırı iddiasına 35 yıla kadar hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yardıma muhtaç mülteci kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen sanığın 35 yıla kadar hapsini istedi.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, sanık Sadettin K'nin 2014 yılında Umut Hayır Mağazası adında bir işletme kurduğu, bu işletme aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yiyecek, giyecek, kömür, kırtasiye gibi temel ürünler sağladığı, müştekilerin de erzak yardımı almak amacıyla işletmeye gittiği belirtildi.

İddianamede beyanlarına yer verilen müştekiler F.M. ve S.H.M, yıllar önce Suriye'den Ankara'ya geldiklerini, Umut Hayır Mağazası'na erzak yardımı almak amacıyla gittiklerinde, sanığın kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.

Sanığın her iki müştekiye de "sana para vereyim, benimle birlikte ol" teklifinde bulunduğu belirtilen iddianamede, teklifi kabul etmeyen müştekilerin yardıma muhtaç olmaları nedeniyle 5-6 yıl boyunca birçok kez mağazaya gittikleri, her defasında cinsel saldırıya uğradıkları kaydedildi.

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen U.H, 12 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiğini, eşi görme engelli olduğu için yaşadığı mahalledeki diğer kadınlarla birlikte sanığın yardım dağıttığı yere gittiğini anlattı.

Sanığın yardım yapacağı kadınları kendisinin seçtiğini belirten U.H, bir seferinde kadınların arkasına geçerek sıkıca sarıldığını gördüğünü, durumdan korktuğu için yardımları almayı bırakıp dernekten ayrıldığını, maddi sıkıntı yaşayan kadınların ise sanığın davranışlarına ses çıkaramadığını ifade etti.

- İddianame kabul edildi

Sanık ise beyanında, emekli olduktan sonra hayır işleriyle uğraşmaya başladığını, bir süre sonra "Umut Hayır Mağazası" adıyla işlettiği depoda iyi durumda olan vatandaşların yaptığı bağışları mültecilere dağıtarak yardımda bulunduğunu, müştekilere cinsel saldırıda bulunmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini savundu.

Tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde, sanığın, müştekilere karşı eylemlerde bulunarak cinsel saldırı suçunu zincirleme şekilde işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde "basit cinsel saldırı" suçundan 35 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame, Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

