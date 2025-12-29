Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
ABB'den 'çöp poşetinde ölü köpek' soruşturması açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeklerin öldürülüp, çöp poşetlerinin içinde soğuk hava deposunda tutulduğu iddiasına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntünün, 3-4 yıl önce özel bir kliniğe tıbbi atık almaya gelen araca ait olduğunun belirlendiğini, söz konusu görüntüyü tehdit ve yönlendirmeyle paylaşan barınakta görevli veterinerin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Çankaya ilçesinde ABB'ye ait olduğu iddia edilen barınakta çok sayıda köpeğin öldürülüp, çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğu öne sürüldü. Depoda çekildiği iddia edilen görüntüler sanal medyada paylaşılırken, hayvanseverler adliye önünde açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. ABB, söz konusu görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Nisan 2015'te veteriner hekim olarak göreve başlayan H.İ.'nin, yürütülen karalama kampanyasından duyduğu vicdani rahatsızlığı dile getirerek belediyeye başvurduğu, olayı tüm yönleriyle sözlü, yazılı ve görsel belgelerle anlattığı ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Kendi el yazısı ile hazırladığı dilekçesinde ve soruşturma kapsamında sunduğu delliller doğrultusunda özetle; R.K. isimli kişi tarafından uzun süredir tehdit edildiğini, söz konusu şahsı 2024 yılı haziran ayında kapatılan Gölbaşı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yaptığı dönemde tanıdığını, kendisinden belediyemiz aleyhine kullanılabilecek yazılı veya görsel veri talep edildiğini ifade etmiştir. Böyle bir verinin bulunmadığını; merkezlerimizde yürütülen tüm işlemlerin yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtmesine rağmen, tehdit ve tacizlerin artması üzerine yönlendirme sonucu anonim bir hesap açtığını beyan etmiştir. Sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun 3-4 yıl öncesine ait olduğunu, Ankara'da faaliyet gösteren özel bir kliniğe tıbbi atık almaya gelen araca ait olduğunu (ilgili özel kliniğin ismi suç duyurusu dosyasında yer almıştır), bu görüntülerin Karataş Barınağı'na ait olmadığını; videonun bu denli sonuçlar doğuracağını öngöremediğini ve yaşananlardan derin bir pişmanlık duyduğunu açıkça beyan etmiştir."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

28 Aralık tarihinde söz konusu yazılı dilekçeye ve sunulan delillere istinaden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, "Belediyemiz, iddiaların ilk ortaya atıldığı andan itibaren süreci ciddiyetle ele almış; derhal gerekli incelemeleri başlatmış ve tüm bilgi ile belgelerin, hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde, şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılacağını açıkça ilan etmiştir. Yaşanan süreç sonunda belediyemiz bünyesinde çalışan ilgili veteriner hekim soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca ilk etapta olayda adı geçen tüm şahıslar ve bu şahıslarla bağlantılı olduğu tespit edilen belediye personeli hakkında 7418 sayılı dezenformasyon yasasına muhalefet, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, iftira, görevi kötüye kullanma suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti ve konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle soruşturma sonuçlandıktan sonra dosyaya giren delil niteliğindeki tüm belgeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

