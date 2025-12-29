Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
'Futbolda bahis' soruşturmasında 21 şüpheli için tutuklama talebi

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 20:10, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 20:13
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında olduğu şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Aralarında Fatih Kulaksız'ın da olduğu 21 şüpheli tutuklama, Buğra Cem İmamoğulları'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlik sorgusuna birazdan başlanacak.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin ise delil durumu nedeniyle emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Aralık'ta yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtilmişti.

Bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarılmıştı.

- Gözaltına alınanlar

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Figen Özkaya, eski emniyet personeli Emrah Günaydı, restoran müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ve Burcu Kurt gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

