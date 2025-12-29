İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Kadıköy'de lüks oto galerisi boşaltıldı: 11 milyar TL'lik vurgun iddiası

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren lüks otomobil galerisi S CLASS'ın sahibinin, müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Galerinin bir süredir kapalı olduğu, içeride kalan otomobillerin ise polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenildi.

Haber Giriş : 29 Aralık 2025 21:22, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 21:24
İddiaya göre, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan ve lüks araçların satıldığı S CLASS isimli galeri, uzun süredir sessizliğe büründü. Normalde yüksek segment otomobillerin satıldığı ve bölgenin en dikkat çeken işletmeleri arasında yer alan galeride, araçların bulunmadığı görüldü.

Müşterilerden ve yatırımcılardan aldığı paralarla milyarlarca liralık vurgun yaptığı öne sürülen galeri sahibinin, Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Mağdur olduğunu iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa başvurduğu öne sürüldü.

Öte yandan, galeride kalan bazı otomobillerin polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

