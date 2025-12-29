İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

AFAD'dan kar yağışı nedeniyle yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yoğun kar yağışının etkili olduğu illerdeki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 22:42, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 22:53
AFAD'dan kar yağışı nedeniyle yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu illerde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerekli çalışmaların yürütüldüğü, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri'nde kurumlar arası koordinasyonun sağlandığı belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu/Gerede-Karabük-Çankırı/Çerkeş yollarında, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü aktarılan açıklamada, yolda kalan vatandaşlara AFAD ve Kızılay ekiplerince gerekli desteklerin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"AFAD tarafından 178 personel ve 47 araç, Türk Kızılay tarafından ise 16 personel ve 4 araç, Bolu-Gerede, Karabük ve Çankırı-Çerkeş'te sahada görev yapmaktadır. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza 782 kumanya ve 600 battaniye yardımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir."

Paylaşımda, ekiplerin sahadaki çalışmalarına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

