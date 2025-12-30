Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Erden Timur tutuklandı
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
30 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 00:01, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 00:03
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl'ün Değerleri Buluşması ve ödül törenine katılacak, Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Yunus Emre Anadolu Lisesi ile İskender Demircioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışlarına ve Kentpark temel atma törenine iştirak edecek.

(Bingöl/09.30-15.45)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahire'de Yeni Giza Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek.

(Kahire)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli inşaatında incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini, kasım ayı iş gücü ile aralık ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan 3 polis memuru için Yalova Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası önünde tören düzenlenecek.

(Yalova/09.30)

SPOR

1- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın on ikinci haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın Veolia Towers takımını konuk edecek, B Grubu'nda Türk Telekom ise Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Podgorica/21.00)

2- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yapılacak. OGM Ormanspor-Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın-Dardanel Çanakkale Belediyespor, Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve ÇİMSA ÇBK Mersin-BOTAŞ karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/15.00/16.00/Kayseri/17.30/Mersin/19.30)

