Bursa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 07:39, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 07:39
Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde, E.A. araçla önüne geldiği husumetlisi Kemal G'nin dükkanına tüfekle ateş etti.
Açılan ateş sonucu işletme sahibi omzuna isabet eden saçmalarla, çalışanı Nilgün A. ise düşüp kolundan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.