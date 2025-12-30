Altın rekordan sonra iki haftanın dibine yakın seyrediyor

Spot altın, yüzde 0,4 artışla ons başına 4 bin 347,67 dolar seviyesinde işlem gördü. Cuma günü 4 bin 549,71 dolar ile tüm zamanların zirvesini test eden altın, pazartesi günü 17 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini görürken, 21 Ekim'den bu yana en sert günlük kaybını yaşadı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 yükselişle 4 bin 363,20 dolara çıktı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında gerçekleşen sınırlı yükselişin ardından gram altında da yükseliş geldi. Gram altın yeni güne yüzde 0,6'lık yükselişle 6 bin 23 TL seviyesinden işlem görerek başladı.

Güçlü dolar altını baskıladı

ABD doları endeksi, pazartesi günü rakip para birimleri karşısında bir haftanın zirvesine yakın seyretti. Bu durum, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talep üzerinde baskı yarattı.

2025'te olağanüstü ralli baş döndürdü

Altın, 2025 yılı boyunca yüzde 66 değer kazanarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu yükselişte; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri ve ek gevşeme beklentileri, jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü alımları ve borsa yatırım fonlarındaki (ETF) artan pozisyonlar etkili oldu.

Cnbc-e'de yer alan habere göre Fed fon vadeli işlemleri, gelecek yıl iki ila üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlarken, ilk indirimin mart ayında gelme olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak görüyor. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan varlıklar için genellikle destekleyici bir zemin sunuyor.

Gümüşte tarihi dalgalanma

Spot gümüş, yüzde 1,6 artışla 73,43 dolara yükseldi. Ancak önceki seansta 83,62 dolar ile rekor kıran gümüş, pazartesi günü 11 Ağustos 2020'den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti.

Altını açık ara geride bıraktı

Yılbaşından bu yana yüzde 154 prim yapan gümüş, altını açık ara geride bıraktı. ABD'nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi, arz kısıtları, düşük stoklar ve artan sanayi ile yatırım talebi fiyatları yukarı taşıyan başlıca unsurlar oldu.

Platin ve paladyumda sert geri çekilme

Spot platin, yüzde 0,1 artışla 2 bin 110,60 dolara çıksa da, bir haftanın en düşük seviyesinde kaldı. Pazartesi günü 2 bin 478,50 dolar ile rekor kıran platin, seans kapanışına doğru tarihteki en sert günlük düşüşünü yaşadı.

Paladyum ise yüzde 0,7 gerileyerek 2 bin 605,78 dolara indi ve iki haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.