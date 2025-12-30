Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu

Memur zammı için sadece 6 gün kaldı. 5 Ocak'ta enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 2026 memur maaşı ortaya çıkacak. Memur maaşları yılda iki kere toplu sözleşme zammı ve enflasyon oranlarına göre şekilleniyor. Yeni yılda maaşlara 1000 TL daha eklenecek. Kamu çalışanları yeni yılda ne kadar zam alacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre, TÜFE artışı beklentisi yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. 12 ay sonrası için enflasyon tahmini yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası içinse yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü. Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak açıklandı.

İLK BEŞ AYA GÖRE 2026 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar açıklanan kasım ayı verilerine göre, memur alacağı maaş zammı tablosu şu şekilde:

Toplam enflasyon: %11,21

5 aylık enflasyon farkı: %5,91

Toplu sözleşme zammı: %11

Kümülatif zam: %17,57

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR ZAMMI

5 Ocak tarihinde açıklanacak aralık enflasyonunun yüzde 1,08 gelmesi halinde yeni oluşan tablo şu şekilde:

Toplam 6 aylık enflasyon: %12,40

Enflasyon farkı: %7,05

Toplu sözleşme zammı: %11

Toplam kümülatif zam: %18,84

Bugün itibariyle en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL. Yüzde 18,84'lük zammın ortaya çıkması halinde 1000 TL'lik seyyanen zamla en düşük memur maaşı 61 bin 17 TL'ye yükselecek. Yüzde 31'lik enflasyon gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkı 6,93 olacak. Toplam zam oranı 18,79 şeklinde hesaplanacak. En düşük memur maaşı 59 bin 992 TL'ye çıkacak. 1000 TL ilaveyle 60 bin 992 olacak.

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

Yüzde 18.79'lik zam gerçekleşirse 22 bin 672 TL'den 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 911 TL'ye

Yüzde 18.84'lük zam gelirse 27 bin 943 TL'ye

Yüzde 17.79'lük üçüncü senaryoda ise en düşük emekli memur maaşı 27.705 TL'ye çıkacak.