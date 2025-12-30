D-100'de kar esareti: Sürücüler saatlerce yolda kaldı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar sebebiyle D-100 karayolu ulaşıma kapandı. Saatlerce yolda mahsur kalan vatandaşlar dinlenme tesisinde ihtiyaçlarını giderebildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 08:25, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 08:31
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı.
İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle saatlerce mahsur kaldı.
Uzun kuyruklar oluşan kara yolunda sürücüler kontak kapatırken, vatandaşlar belediyenin tahsis ettiği kültür merkezinde ihtiyaçlarını giderebildi.
Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.