D-100'de kar esareti: Sürücüler saatlerce yolda kaldı

İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle saatlerce mahsur kaldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net