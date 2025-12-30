İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 110 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.
Bu çerçevede dün sabah saatlerinde Yalova'da DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında 3 polis şehit düştü.
110 DEAŞ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
DEAŞ'a yönelik devam eden çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde bir operasyon daha düzenlendi.
Operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerin arasında Yalova'da 3 polisimizi şehit eden teröristlerle bağlantılı olanlar da bulunuyor.