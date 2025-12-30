Kontrolden çıkan araç Yeşilırmak Nehri'ne düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Amasya'da kontrolden çıkan otomobil nehre düştü. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 09:26, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 09:27
Sürücüsü henüz öğrenilmeyen otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Batuhan K. kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.
İtfaiye ekipleri de aracın içindeki Emre G'yi çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emre G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Batuhan K. tedbir amacıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.