Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 10:18, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 10:34
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde S.T, idaresindeki öğrenci servisi, dün, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında H.K'nin kullandığı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 16 kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.