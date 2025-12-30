2 ilde yarın eğitime ara verildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı torpil ve cinsel istismar skandalı ile çalkalanıyor. Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun yeğeni 2025 yılında önce ek ders karşılığında Bakanlıkta çalışmaya başladı. Daha sonra aynı durum olan 300'e yakın ek ders karşılığı çalışan personel güvenceli sözleşmeli personel pozisyonuna geçirildi. KPSS'nin aranmadığı uygulamadan yararlanan Bakanın yeğeni cinsel saldırı suçundan tutuklandı.

Haber Giriş : 30 Aralık 2025 12:01, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 12:05
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 27 Şubat 2025 tarihinde hiçbir kıstasa tabi olmadan istihdam ettiği ek ders ücreti karşılığında çalıştırdığı personele sessiz sedasız kadro verdi. Bakanlıkta işe başlamak isteyen 20 bin aday objektif bir alım ilanı beklerken, Bakanlığın 300 civarındaki ek ders karşılığında çalışan ücretlileri önce sözleşmeli pozisyonlara daha sonra ise kadroya alacak olması büyük tepki toplamıştı. İlgili haber için tıklayınız.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadro verdiği kişilerden birisi de Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun yeğeni Fetullah P. idi. İddialara göre, Cumhurbaşkanlığı Kararı'ndan bir hafta önce Bursa Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi'nde ek ders karşılığı görevlendirilmişti. 27 Şubat 2025'te karar Resmi Gazete'de yayınlanınca devlet kadrosu altın tepside önüne konuldu.

B.G. İSİMLİ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU, FETULLAH P. TUTUKLANDI

B.G. isimli kadın, 11 Aralık 2025 günü Fethullah P.'den kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. İfadesinde Fethullah P.'nin eski iş arkadaşı olduğunu anlatan B.G. işten ayrıldığını ve bu nedenle buluşup Bursa'da bir lokantada yemek yediklerini söyledi. Lokantadan çıktıktan sonra Fethullah Efe Polat'ın arabayı stadyum yakınında durdurduğunu ve döverek kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Şikayet sonrasında Fethullah P., nitelikli cinsel istismar suçundan 13 Aralık 2025 günü tutuklandı. 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren işe gelmeyen Fethullah P. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da idari inceleme başlattı.

B.G.'NİN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMESİ ÜZERİNE TAHLİYE OLDU

Cinsel istismara uğrayan B.G.'nin şikayetinden vazgeçmesi üzerine Fethullah P. tahliye edildi. Tecavüzle suçlanan personel, Bursa Nilüfer Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ndeki işine gelmek istedi. Şimdilik müdürlüğe gelmemesi söylendi.

BAKAN YARDIMCISI: YEĞENİMİN EK DERS KARŞILIĞINDA İŞE ALINDIĞINDAN HABERİM YOK

Birgünden Timur Soykan'a konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu sorulara şu şekilde yanıt verdi:

"Yeğenim bana sormadan ek dersli çalışan personel olmak için başvurmuş ve kabul edilmiş. Benim çok sonra haberim oldu. Bu başvurudan sonra sözleşmeli memurlukla ilgili kararın çıkması tamamen tesadüf. Bu konuda benim hiçbir etkim olmadı. Hatta sözleşmesinin uzatılmamasını isteyeceğim."

