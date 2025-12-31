Maliye Mezunları Alanındaki Bu Kadroya Başvuramıyor!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından 30 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Üzümlü Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye Programında; "Fakültelerin İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Bankacılık ve Uluslararası Finans alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak." şartı aranmıştır.

Tasarruf tedbirlerinden dolayı akademik personel alımlarının inanılmaz boyutta azaldığı bu yılda, alanlarında başarıyla lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlamış, sektör tecrübesi bulunan, ALES ve yabancı dil gibi sınavlardan yüksek puan alan adaylar, en azından alanlarında ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına müracaat etmek için dört gözle beklemektedir.

Ancak, ne yazık ki üniversiteler akademisyen olma hayali kuran kişiler arasında bir rekabet oluşturmak yerine, almak istedikleri adayların önünü açacak ilan şartlarıyla personel istihdamı yapma yolunda ilerlemektedir.

Bundan dolayı, akademik personel olma hayali kuranlar için tünelin ucundaki ışık her geçen gün kapanmaktadır.

Yukarıda da görüleceği üzere, üzülerek belirtmek isteriz ki ülkemizdeki bir üniversitenin Maliye programına ne yazık ki Maliye alanında eğitim görmüş, bu alanda sektör tecrübesi bulunan kişilere başvuru yapamamaktadır. Elbette, İşletme alanında eğitim görmüş kişiler de bu alanda ders görmektedir. Fakat, bu alanda dört yıl eğitim almış kişilere başvuru imkanı dahi verilmemesi facia bir durumdur.

Bu sebeple, üniversite yönetiminin Maliye alanında eğitim görmüş kişilere başvuru şansı verilmesi hususunu dikkatlerine sunmak isteriz!