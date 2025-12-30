2 ilde yarın eğitime ara verildi
Ana sayfaHaberler Dünya

Azerbaycan'da sıvı elektronik sigaralar yasaklandı

Azerbaycan'da, sıvı elektronik sigaralar ve bileşenlerinin ithalatı, ihracatı, üretimi, depolanması, toptan ve perakende satışı ile kullanımına yasak getirildi.

Azerbaycan'da sıvı elektronik sigaralar yasaklandı

Azerbaycan Milli Meclisinin genel kurul toplantısında, "Tütün ve Tütün Mamulleri Hakkında" kanunda değişiklik öngören teklif kabul edildi.

Düzenlemeye göre, nikotin veya aroma içeren sıvıyı ısıtarak buhar üreten elektronik sigara ve bileşenlerinin ithalatı, ihracatı, üretimi, depolanması, toptan ve perakende satışı ile kullanımı yasaklandı.

Isıtılmış tütün ürünlerinin ise yasak kapsamına alınmadığı düzenlemeye göre sıvı elektronik sigaralar vergiye tabi mallar listesinden kaldırılacak ve bu ürünlerin reklamı yapılamayacak.

Düzenleme, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde 1 Nisan 2026'da yürürlüğe girecek.

