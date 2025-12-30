2 ilde yarın eğitime ara verildi
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik 1 milyon 350 bin denetim yapıldığını, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 2 milyar 654 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

30 Aralık 2025
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin 2025 yılı boyunca aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Yumaklı, yıl genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik toplam 1 milyon 350 bin denetim gerçekleştirildiğini, bu kapsamda 2 milyar 654 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığının 7/24 esaslı denetim anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak, yurt genelinde 8 bin 113 kontrol görevlisinin görev yaptığını kaydetti. Yapılan resmi kontroller sonucunda 32 bin 210 idari para cezası kesildiğini, 570 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Yeni yıl öncesi gıdaya sıkı takip

Yeni yıl öncesinde gıda tüketiminin artması nedeniyle denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirten Yumaklı, 18 Aralık'tan bu yana yürütülen özel denetim programı kapsamında 19 bin 82 denetim yapıldığını ifade etti. Denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü dile getiren Yumaklı, halk sağlığını tehlikeye düşürecek hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini vurguladı.

Vatandaşlara çağrı

2025 yılında gıda güvenliğine yönelik birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini hatırlatan Yumaklı, hileli, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin Bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi. Denetimlerin sadece satış noktalarıyla sınırlı olmadığını belirten Yumaklı, pestisit ve zirai ilaç kullanımının tarladan sofraya kadar tüm aşamalarda kontrol edildiğini kaydetti.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Bakan Yumaklı, tüketim ve üretim yerlerinde karşılaşılan olumsuzlukların Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirilmesini istedi. Ayrıca zorunlu hale getirilen karekod uygulamasıyla işletmelerin denetim bilgilerinin sorgulanabildiğini hatırlattı.

Bakan Yumaklı, vatandaşların yeni yıla sorunsuz girmesi için denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, 2026 yılının Türkiye'ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.


