Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak

2 ilde yarın eğitime ara verildi
2 ilde yarın eğitime ara verildi
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Erden Timur tutuklandı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılbaşında 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulduğunu, 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında 325 bin 267 personelin görevlendirildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 14:11, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 14:11
Yazdır
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı olarak, başta Emniyet ve Jandarma teşkilatları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı olmak üzere, tüm birimlerle yılbaşı sürecine ilişkin Türkiye genelinde tedbirlerini aldıklarını belirtti.

Tedbirlerin 30 Aralık 2025-2 Ocak 2026 tarihleri arasında 4 gün boyunca kesintisiz şekilde uygulanacağı bilgisini veren Yerlikaya, bu 4 günlük uygulamaya yönelik hazırlık ve çalışmalarının son bir aydır aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Bakan Yerlikaya, bu kapsamda, inancı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan terör yapılanmalarına karşı operasyonların da devam ettiğine dikkati çekti.

Yerlikaya, son bir ayda 306 bin litre kaçak alkol ele geçirilerek 816 şüpheliye işlem yapıldığını; uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise son bir ayda 3 bin 406 kişinin tutuklandığını, 3,5 ton uyuşturucu ile 14 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

325 bin 267 personel görevlendirildi

Bakan Yerlikaya, son bir ayda 2 bin 708'i hırsızlık, 297'si kasten öldürme, 433'ü cinsel suçlar ve 3 bin 218'i narkotik suçlar olmak üzere, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 19 bin 616 kişinin yakalandığını belirterek şunları kaydetti:

"Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca yeni yıl tedbirlerimizi uyguladığımız 4 gün boyunca, 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulmuştur. Toplam 325 bin 267 personelimiz görevlendirilmiştir. Bunların 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında görev yapacaktır. 34 bin 71'i asayiş, 9 bin 997 trafik olmak üzere toplam 44 bin 68 ekibimiz sahada görevlerini ifa edecektir. 720 hava ve 238 deniz unsurumuz ile 430 dedektör köpeğimiz sahada aktif olarak bulunacaktır."

Güvenlik birimlerini güçlü teknolojik altyapıyla da desteklediklerine işaret eden Yerlikaya, "31 bin 424 KGYS noktası ve 107 bin 423 kamera, 4 bin 366 Plaka Tanıma Sistemi Noktası ve 15 bin 539 PTS kamerası, 1064 Mobil Plaka Tanıma Sistemi, 6 bin 708 yüz tanıma kamerası sistemde aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca trafik ve asayişte görevli 115 bin 854 kolluk görevlimizde yaka kamerası bulunacaktır." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı gecesi ve takip eden günlere ilişkin AFAD Başkanlığının, her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat esasına göre görev planlamasını yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"81 İl AFAD Müdürlüğümüze ve 20 birlik müdürlüğümüze 'hazır durumda' olun mesajı geçilmiştir. Yılbaşı gecesi 81 ilimizde ve birliklerimizle toplam 1410 personel ve 396 araç görev yapacaktır. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Göç İdaresi Başkanlığımız, düzensiz göçle mücadelede tedbirlerini en üst seviyeye çıkarmıştır. 81 ilimizdeki 375 Mobil Göç Noktası aracımız 22 Aralık 2025 itibarıyla 7 gün 24 saat esasına göre faaliyete geçmiştir.

4 bin 575 personelimiz 10 gün boyunca görevlerini kesintisiz sürdürecektir. Şehir merkezlerindeki yoğun bölgelerde, şehirlerin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında, otobüs terminalleri, tren garları ve havalimanlarında, parklar, bahçeler ve sahillerde kontrollerimiz devam etmektedir. 2026 yılının ülkemize, milletimize, sağlık, huzur ve esenlik, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber