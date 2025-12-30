Sahte içki operasyonu: 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

İstanbul'un Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerindeki iki adreste sahte içki üretildiği tespit edildi. Polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti.

Belirlenen adreslere baskın yapıldı. Bir kısmı zeytinyağı tenekelerinde olan 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.