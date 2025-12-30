İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli inşaatında yaptığı incelemelerde, projenin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 35 dakikadan 5 dakikaya düşeceğini ve yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağlanacağını açıkladı. Proje, İstanbul'un kuzeyindeki ulaşımı kökten değiştirmeyi ve TEM Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Tünel, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı ile entegrasyon açısından stratejik öneme sahip olacak.

Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesinin Detayları

Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda olan tünel, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli ve çift tüplü olarak inşa ediliyor. Bağlantı yolları ile birlikte toplam uzunluk 8,2 kilometreye ulaşıyor. Proje kapsamında ayrıca:

2 adet köprülü kavşak (Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı)

(Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı) 1 viyadük

2 Aç-Kapa yapısı

1 menfez

İnşaatta hem Yeni Avusturya Tünel Açma (NATM) hem de Tünel Açma Makinesi (TBM) yöntemleri eş zamanlı olarak kullanılıyor. Çift tüp uzunluğu toplam 13.715 metre olan tünelin %76'sı tamamlandı. Şu anda 191 makine/ekipman ve 914 personel ile çalışmalar sürdürülüyor. Tamamlanma hedefi ise 2026 yılı.

Trafik ve Ulaşımda Sağlanacak Faydalar

Sarıyer-Kilyos Tüneli ile Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere Caddesi gibi önemli iş ve finans merkezleri doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanacak. Ayrıca Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya mahallelerinde yaşayanlar İstanbul'un merkezine daha kolay erişebilecek. Olası büyük afet durumlarında ise Kuzey Marmara Otoyolu'na hızlı erişim sağlanacak.

Tasarruf ve Çevresel Katkılar

Zamandan yıllık 2,8 milyar lira

Akaryakıttan yıllık 500 milyon lira

Toplamda yıllık 3,3 milyar lira tasarruf

Karbon emisyonunda yıllık 32 bin ton azalma

Kuzey Marmara Otoyolu ve Diğer Ulaşım Projeleri

Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kısmını oluşturan ve yapımı süren Nakkaş-Başakşehir Kesimi'nin de trafiği rahatlatacağını belirtti. Bu kesim, 24,2 kilometresi ana gövde ve 20,8 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğunda. Ayrıca Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ile Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı projelerinde de çalışmalar devam ediyor.

Demiryolu Projeleri ve Finansman

Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demiryolu bağlantısı da İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif oluşturacak. Gebze'den Halkalı'ya kadar uzanacak yeni demiryolu bağlantısı için Dünya Bankası öncülüğünde yaklaşık 6 milyar dolar kredi temin edilmesi planlanıyor.

Tünel İnşaatında Güncel Durum ve Hedefler

Bakan Uraloğlu, tünelde bir makinenin bir günde 34 metre kazı rekoru kırdığını belirtti. Hedef, tünelin önümüzdeki yıl bitmeden tamamlanarak Kilyos-Sarıyer arasındaki seyahat süresini sadece 5 dakikaya indirmek. Ayrıca olağanüstü hallerde acil yardım ve tahliye için de önemli bir ulaşım koridoru oluşturulacak.



