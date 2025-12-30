Fiyatlar fırladı: Antep fıstığının tanesi 2,5 lira!

Yılbaşı öncesi kuruyemişçilerde hareketlilik başladı. 2026 yılına evinde ailesiyle girmeyi planlayan vatandaşlar çerez alışverişine yönelirken, kuruyemiş fiyatları da yeniden gündeme geldi.

Kuru yemiş fiyatlarının 200 ila 2100 lira arasında değiştiğini vurgulayan ve önceki yıllara göre bu yıl alım miktarlarında düşüş olduğunu kaydeden esnaf, geçen yıl 1 kilo karışık kuruyemiş paketi alan vatandaşın bu yıl yarım kilo aldığını söyledi.

Kalitesine ve satım noktalarına göre fiyat farkları olmasına rağmen en ucuz çerez kilogramı 200 lira ay çekirdeği, en pahalısı ise kilosu 1650 ila 2100 lira arasında olan Antep fıstığı. Antep fıstığını kilosu 1000 ila 1500 lira arasında değişen fındık içi takip ediyor. 100 gramlık kuruyemiş paketinde ortalama 80-90 adet Antep fıstığı, 95 adet fındık, 74 adet badem, 73 adet de tuzlu yerfıstığı yer alıyor.

Antep fıstığı ve fındık rekor kırdı

Vatandaş yılbaşında kilosu 2100 lira olan Antep fıstığının tanesini 2 lira 50 kuruşa (Bir kiloda ortalama 900 tane Antep fıstığı oluyor), 1500 lira olan fındığın tanesini 1 lira 60 kuruşa, kilosu 1000 lira olan bademin tanesini ise 1 lira 35 kuruşa, tuzlu yer fıstığını ise 41 kuruşa yiyecek. Çerez paketinin en ucuzu ise ay çekirdeği, yer fıstığı, leblebi ve soslu mısırın yer aldığı kokteyl paketi olurken ulusal marketlerin Piravite Label ürünleri ise piyasa fiyatlarından 100 ila 400 lira daha ucuz.

Bu arada yılbaşı sofralarının bir diğer vazgeçilmezleri arasında yer alan hindinin kilosu ulusal marketlerde 400 lira satılırken, Kadıköy ve Üsküdar'da bulunan semt kasaplarında 700 liradan satılıyor.