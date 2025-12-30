Savunma Sanayinde Lisansüstü Eğitim dönemi başlıyor!

Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Erden Timur tutuklandı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Savunma Sanayinde Lisansüstü Eğitim dönemi başlıyor!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), TUSAŞ ve 9 üniversite arasında imzalanan iş birliği protokolü ile savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan kaynağı için düğmeye basıldı. Protokol kapsamında TUSAŞ uzmanları üniversitelerde ders verebilecek, kurum bünyesindeki eğitimler ise üniversitelerde kredi yerine sayılacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu adımın Türkiye'nin bağımsızlık hedeflerine güç katacağını vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 15:48, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 16:21
Yazdır
Savunma Sanayinde Lisansüstü Eğitim dönemi başlıyor!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve 9 üniversite arasında lisansüstü eğitime yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ'ta düzenlenen imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteler ile stratejik sektörler arasında kurulan işbirliklerinin Türkiye'nin bağımsızlık ve kalkınma hedefleri açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

İmzalanan protokolle, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi, üniversitelerin güçlü akademik altyapısını sektörün ihtiyaçlarıyla bütünleştirmeyi hedeflediklerini belirten Özvar, "Üniversitelerimiz ile savunma sanayimiz arasında kurulan bu güçlü köprü, ülkemizin bağımsızlık ve kalkınma hedeflerine büyük bir güç katacaktır." ifadesini kullandı.

Protokol uyarınca TUSAŞ bünyesinde yürütülen mesleki ve teknik eğitimlerin, üniversitelerle işbirliği içinde kredili ders olarak kabul edileceğinin altını çizen Özvar, şunları kaydetti:

"TUSAŞ'ta görev yapan uzman personelin lisans ve lisansüstü programlarda ya da kredilendirilecek mesleki-teknik eğitimlerde eğitmen olarak görevlendirilmesi, ayrıca TUSAŞ'ın ihtiyaçlarını karşılamak ve akademik gelişimi desteklemek amacıyla tezli-tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarının oluşturulup yürütülmesi için ortak çalışmalar yapılması protokolümüzün hedefleri arasındadır."

Özvar, protokole dahil olan üniversiteler aracılığıyla yürütülecek lisansüstü eğitim faaliyetleriyle, savunma sanayisi ile üniversiteler arasındaki bilgi ve teknoloji transferinin daha sistematik ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber