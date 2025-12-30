Tarım ve Orman Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı ilanı yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin kariyer planlamasına yönelik "Ünvan Değişikliği Sınavı" açılacağını duyurdu. Başvurular 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre sınava, merkez ve taşra teşkilatında
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan
personel katılabilecek. Sınav süreci, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümleri
çerçevesinde yürütülecek.
Başvuru Tarihleri ve Yöntemi
Ünvan Değişikliği Sınavı için başvuru süreci Ocak ayının son haftasında başlıyor.
Adayların dikkat etmesi gereken kritik tarihler şu şekilde:
Başvuru Başlangıç: 20 Ocak 2026
Son Başvuru: 5 Şubat 2026
Başvuru Adresi: Adaylar başvurularını dijital ortamda https://pbys.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.
Kontenjan ve Detaylar
Sınav açılan münhal kadro ünvanları ve kontenjan sayıları, duyuru ekinde yer alan listelerde (Ek-1) personel ile paylaşıldı. Sınavın uygulama esasları, soru dağılımları ve sınav merkezleri gibi tüm ayrıntılara Bakanlığın yayımladığı resmi "İlan Metni" üzerinden ulaşılabilecek.İlan Metni
Ek-2 (Ortak Sınav Konu Başlıkları)
Ek-3 (Atama Yapılacak Görevin Niteliğine İlişkin Alan Sınav Konu Başlıkları)