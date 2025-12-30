Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Erden Timur tutuklandı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!

Türkiye, 2026 yılını Sibirya üzerinden gelen dondurucu soğuklar ve kar yağışıyla karşılıyor. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak günü Trakya ile Çanakkale dışındaki tüm illerde yağış beklendiğini açıkladı. İç kesimlerde yoğun kar, kıyılarda ise karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışlara, Doğu'da çığ riski ve güneyde fırtına eşlik edecek. Ankara'da sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi, İstanbul'da ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 16:18, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 16:19
Yazdır
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Yılın son günü ve yeni yılın ilk gününde yurt genelinde kar yağışı etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 31 Aralık gecesi ve yeni yılın ilk gününde hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yılın son günü yurt genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını söyleyen Tekin, yarın Trakya ve Çanakkale dışında tüm yurtta yağış beklendiğini söyledi.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını kaydeden Tekin, "Yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışları göreceğiz. Özellikle Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı ile Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de yağışlar kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde kendini gösterecek." dedi.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerde fırtına şeklinde eseceğini aktaran Tekin, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ riski olduğunu bildirdi.

Tekin, vatandaşları oluşabilecek aksaklıklara karşı uyardı.

- 1 Ocak'ta beklenen hava durumu

Soğuk ve yağışlı havanın yurtta yeni yılın ilk gününde de devam edeceği bilgisini paylaşan Tekin, şunları kaydetti:

"İç, batı ve doğu kesimlerinde yağışları göreceğiz. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışları göreceğiz. Özellikle yılın ilk gününde Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise yağışlar kuvvetli olacak. Genellikle kıyı kesimlerde kuvvetli, karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar şeklinde kendini gösterecek."

Tekin, 1 Ocak Perşembe günü rüzgarın İç Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli güneyli yönlerden eseceğini bildirdi.

- Üç büyükşehirde hava durumu

Bu gece itibarıyla Ankara'da kar yağışının başlayacağını bildiren Tekin, yarın aralıklarla kar yağışının etkili olacağını söyledi.

Tekin, İstanbul'da yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağını, yüksek kesimlerde, Çatalca ve Silivri çevrelerinde kar yağışının görüleceğini belirtti.

İzmir'de ise yarın beklenen hava durumunun yağmur ve sağanak şeklinde olacağını söyleyen Tekin, yarın hava sıcaklıklarının Ankara'da 2, İstanbul'da 5, İzmir'de ise 10 derece olacağını aktardı.

Ankara'da yılın ilk gününde havanın soğuk olacağını, hava sıcaklığının sıfır derecenin üzerini geçmeyeceğini bildiren Tekin, sıcaklıkların sıfırın altında 2 ila 3 derece aralıklarında ve havanın hafif kar yağışlı olacağını ifade etti.

İstanbul'da yağışların karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olacağını duyuran Tekin, hava sıcaklığının 3 derece beklendiğini söyledi.

Tekin, İzmir'de ise yağışların ara vereceğini, parçalı, çok bulutlu bir hava hakim olacağını, hava sıcaklığının ise 7 derece olacağını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber