DEAŞ operasyonunda şehit olan polis memurları toprağa verildi

Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Erden Timur tutuklandı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

DEAŞ operasyonunda şehit olan polis memurları toprağa verildi

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polis memurları Turgut Külünk ile Yasin Koçyiğit memleketlerinde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 17:07, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 17:09
Yazdır
DEAŞ operasyonunda şehit olan polis memurları toprağa verildi

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Külünk, dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşmüştü. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, işlemlerinin ardından Akçakoca Merkez Camisi'nin avlusuna getirildi. Burada düzenlenen törende, şehidin babası Aydın, annesi Kevser, eşi Dilek ve kızı Eslem Külünk ile kardeşleri ve akrabaları taziyeleri kabul etti. Aile üyeleri, şehidin tabutu başında gözyaşı döktü. Şehidin kardeşi, ağabeyinin tabutuna sarılarak, "Bizi orada bekle ağabey" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anların yaşandığı cami avlusunda, şehidin yakınlarını aile üyeleri ve protokol üyeleri teskin etti.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ve Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit polis memuru Turgut Külünk, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kapkirli Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Şehit Polis Memuru Yasin Koçyiğit, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yalova'da düzenlenen törenin ardından Şereflikoçhisar İmam Hatip Okulları Tatbikat Camisi'ne getirildi.

Şehit için burada düzenlenen törene, annesi Hatice Koçyiğit, eşi Rana Sultan Koçyiğit, çocukları Hatice İrem ve Sıla Koçyiğit ile ailesinin yakınlarının yanı sıra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Koçyiğit ailesi, taziyeleri kabul etti.

Şehit Polis Memuru Yasin Koçyiğit'in naaşı, cenaze namazının ardından Çalören Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber