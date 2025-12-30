Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Daltonlar davasında görüntü alan üç avukat hakkında gözaltı kararı

Daltonlar suç örgütü davası görülürken duruşmadan görüntü alan üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Giriş : 30 Aralık 2025 16:37, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 16:39
Daltonlar suç örgütü davasının duruşmasında sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Duruşma sırasında bu saldırı anını ise bazı avukatlar kayda almıştı.

Soruşturma kapsamında, duruşma sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alındığı, bunu yapanların İstanbul 1 No'lu Barosu'na kayıtlı üç avukat olduğu tespit edildi.

T.G., S.K. ve K.Y. isimli avukatlar hakkında "Ses veya görüntülerin kayda alınması" ve aynı "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçlarından gözaltı kararı verildi.

GEÇEN DURUŞMADA KARAR AÇIKLANMIŞTI

Daltonlar suç örgütü üyesi olduğu belirtilen 362 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ'a 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez "kasten öldürme" suçlarından 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12 kez müebbet hapis cezası ile çeşitli suçlardan 701 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Zafer Boyun da aynı suçlardan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis ve farklı suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

258 sanık hakkında ise 1 yıl ile 700 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları verildi.

