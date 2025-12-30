LASİD: Ayağımıza giydiğimiz bot gibi araçlara da kış lastiği takalım!

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kış koşulları Türkiye'de tüm bölgelerde etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine bakıldığında sıcaklıkların düşmeye devam etmesi, soğuk hava ve kar yağışının çarşamba gününe kadar 56 ilde etkisini göstermesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Tüm bölgelerde etkisini gösteren kış koşullarının etkisiyle şehirler arası kara yollarında ve özellikle büyükşehirlerde trafik olumsuz etkileniyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiği uygulamasının Bakanlık kararıyla bu yıldan itibaren 1 ay erkene çekilerek 5 aya çıkarıldığını anımsattı.

Kurt, meteoroloji verilerinin sıcaklıkların düşeceğini ve soğukların yurdun büyük bölümünde etkili olacağını gösterdiğini belirterek şunları ifade etti:

"Örneklerini daha önce de gördüğümüz ve hepimizin çok iyi bildiği gibi karlı ve buzlu hava koşulları trafiği felç ediyor, kazalara sebebiyet verebiliyor. Kış koşullarında yapılması gereken, ayağımıza giydiğimiz bot gibi araçlara da kış lastiği takılmasıdır. Bakanlık kararıyla güncellenen kış lastiği takvimi 15 Kasım'da başlayarak 15 Nisan'a kadar devam edecek, ticari araçları zorunlu kılan uygulama kapsamında ani hava değişimlerine karşı Valiliklere yetki verildi. Tüm sürücülerin aniden yaşanan hava değişimlerini de düşünerek Valilik kararlarını takip etmesi ve hazırlıklı olmasında fayda var. Zorunluluk kapsamında olsun olmasın tüm araç sürücüleri trafiğe çıkarken ortak bilince sahip olmalı. Bulunduğunuz şehirde aniden kar bastırabilir, buzlanma olabilir. 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiği, sürekli değişen hava ve yol durumlarına karşı emniyetli bir sürüş sağlar, aracın yol tutuşunu artırarak ani fren ve kayma riskini azaltır."

- "Kış lastiği olmayan sürücülerimiz en azından bu hava koşulları süresince trafiğe çıkmasınlar"

LASİD Genel Sekreteri Kurt, bu hafta yurdun büyük bölümünde gelişen zorlu hava durumuna karşı Valiliklerin peş peşe yaptıkları duyurularda kış lastiğinin önemine vurgu yaptığını belirtti.

Kurt, özellikle riskin arttığı illerde, Valiliklerin sürücüleri kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları için uyardığını, zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmasının hayati risk taşıdığını ifade etti.

LASİD olarak, sürücülere kış koşullarında gereken tüm tedbirleri almaları çağrısında bulunduklarını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Trafik tüm araçların ortak sorumluluk alanıdır. İki araçtan biri tedbir alır, diğeri almazsa güvenli trafik eksik kalır. Trafiğe çıkan sürücülerimiz kış lastiği konusunda lütfen duyarlı olsunlar. Araçlarında kış lastiği olmayan sürücülerimiz en azından bu hava koşulları süresince trafiğe çıkmasınlar. Trafikte seyrederken yan şeritteki araçlarda evden işe, okula giden vatandaşlarımızın olduğunu, anne babalar olduğunu, çocuklarımızı taşıyan servisler olduğunu lütfen hatırlayalım ve o ortak bilinçle davranalım. Ebeveynler çocuklarını bindirdikleri servislerde kış lastiği olup olmadığını mutlaka sorgulasınlar. İş yerine gidiyorsanız bindiğiniz servis aracında veya ticari araçlarda kış lastiği olup olmadığından emin olun."