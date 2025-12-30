Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üç gün içinde yaşanması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüleri kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrolü yapmaları ve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanları hazır bulundurmaları konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda üç gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM), vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla, kar ve buzla mücadele için 7 gün 24 saat esasına göre sahada olacağı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu çalışmalarımız, yurt genelinde 68 bin 519 kilometrelik yol ağında, 457 karla mücadele merkezi üzerinden 12 bin 886 makine ve ekipman, 13 bin 607 personel tarafından yürütülmektedir. Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolanmıştır. Yollarımızda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği ve kapandığı kesimlere 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Bölge müdürlüklerimizde oluşturulan karla mücadele merkezlerimizde, 6 bin karla mücadele aracı araç takip sistemiyle, 1700 karla mücadele aracı kameralarla anlık takip edilmekte, çalışmalar, açılan ve kapanan yollar ve gerekli güzergah analizleri yapılarak koordinasyon sağlanmaktadır."

- Güzergahlara ilişkin güncel bilgilere KGM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor

Açıklamada, alınan tüm tedbirlere rağmen ülkenin büyük bölümünde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle, konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda seyahat etmeleri için vatandaşların önlem almaları önerildi.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarının, seyahat etmeleri gerekiyorsa planlamadan önce yol durumunu kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yola çıkacak sürücülerimizin kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrolü yapmaları ve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanları hazır bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca, yoğun kar yağışı ya da trafik durması gibi durumlarda sürücülerimizin bulundukları şeritte kalmaları ve emniyet şeridini ya da karşı şeridi kullanmamaları büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yolculuk esnasında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi, ALO 159 Yol Danışma Hattı ile KGM'nin internet sitesinden güzergahlara ilişkin güncel bilgilere ulaşılabildiği kaydedilen açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyor, sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.