'Casperlar' çetesi iddianamesi hazır: Çocukları suç makinesine dönüştürmüşler!

"Casperlar" silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 154 kişi mağdur-müşteki, 7 kişi "maktul", 223 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, kamuoyunda "Casperlar" adıyla bilinen yapılanmanın silahlı çıkar amaçlı suç örgütü niteliğinde olduğu, bu kapsamda örgütün hiyerarşik yapıya sahip, süreklilik arz eden, cebir ve şiddet temelli faaliyetler yürüttüğü kaydedildi.

Örgütün faaliyetlerinin Bahçelievler başta olmak üzere Bağcılar, Küçükçekmece ve İstanbul geneline, ayrıca ülke çapına yayıldığı anlatılan iddianamede, örgütün suç gelirleriyle güç kazandığı, toplum üzerinde korku, sindirme ve baskı oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

İddianamede, yapılan tespitlere göre, örgütün 2008 ila 2018 yılları arasında etkin olan bazı yerel suç yapılanmalarının dağılması sonrası güç kazanmaya başladığı, 2020 sonrası, örgüt elebaşı konumundaki "Hamuş" kod adlı şüpheli İsmail Atız öncülüğünde yapılanma sürecine girdiği aktarıldı.

Örgütün 2021 itibarıyla yurt dışı merkezli yönetim modeline geçtiği, elebaşı ve yöneticilerinin faaliyetlerini büyük ölçüde yurt dışından yönlendirmeye başladığı kaydedilen iddianamede, 2023-2024 döneminde "Çirkinler" olarak bilinen suç örgütü ile eylem ve fikir birlikteliği kurarak etkinlik alanını genişleten örgütün, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle ise husumet içerisine girdiği ifade edildi.

İddianamede, örgüt üyelerinin genellikle 15-25 yaş aralığında, motosiklet kullanabilen kişilerden seçildiği, suça sürüklenen çocukların tehdit ve baskı yoluyla örgütsel eylemlerde kullanıldığı vurgulandı. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili ayrıca bir iddianame hazırlanacağı da aktarıldı.

- Örgütün amacı, haraç ve korkuyla itaat sağlama, bölgesel hakimiyet kurma

Üyelere, barınma, para, silah, sahte kimlik ve telefon hattı temini sağlanarak örgüte bağımlılık oluşturulduğu belirtilen iddianamede, örgütün hedef aldığı kesimlerin esnaf ve iş yeri sahipleri, kuyumcular, AVM işletmecileri, güzellik merkezleri, taksi durakları, fırın, motor ile ayakkabı mağazaları olduğu kaydedildi.

İddianamede, örgütün amacının haraç, korku ile itaat sağlama ve bölgesel hakimiyet kurma olduğu tespitine yer verildi.

Aramalarda ele geçen silahların yurt içi ve yurt dışı bağlantılı olarak temin edildiği anlatılan iddianamede, bu silahlar için eylem sonrası imha veya gizleme yöntemi kullanıldığı aktarıldı.

İddianamede, örgütün iletişim için "patates hat", WhatsApp, Telegram, Instagram, Facetime gibi uygulamaları kullandığı, kod adlarıyla iletişim kurulduğu ve konum gönderilerek eylemlerin sevk ve idaresinin yapıldığı ifade edildi.

Örgütün söz konusu iletişim yöntemlerini kullanmasının amacının takipten kaçmak, delil zincirini kırmak ve hiyerarşiyi gizlemek olduğu da iddianamede aktarıldı.

- 116 eylem tespit edildi

İddianamede, örgütün 116 eyleminin tespit edildiği ve bunlardan bazılarının Sezer Kaya cinayeti, Hüseyin Asil cinayeti, çok sayıda AVM ve iş yeri kurşunlama ile sosyal medyada yayımlanan silahlı saldırı videoları olduğu belirtildi.

Örgütün kamu düzenini ve toplum güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiği, silahlı ve organize yapı niteliği taşıdığı dile getirilen iddianamede, ulusal çapta etkili olan örgütün süreklilik arz ettiği, yasanın suç saydığı eylemleri gerçekleştiren bir suç yapılanması olduğu ifade edildi.

Örgüt elebaşının İsmail Atız, yöneticilerinin ise İsmayil Göleli, Hüseyin Kaan Akkuş, İsa Doğan, Mehmet Erhan Atız, Serhat Başakçi ve Süleyman Doğan olduğu kaydedilen iddianamede, bu kişilerin eylem planlaması, silah temini, hücre evi organizasyonu, üye kazanımı, tehdit ve yağma süreçlerinin yönetimi konularında aktif rol aldığı değerlendirmesine yer verildi.

İddianamede, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olma", "örgüt propagandası yapma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "silahlı tehdit", "mala zarar verme", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet etme", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "kasten yangın çıkarma" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.