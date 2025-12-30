Enerji Filosunun yeni kahramanları 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım'
Kaçak sigarayı polise bildiren kargo şube müdürünü öldürdü

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan bir kargo şubesinde kaçak sigara göndermek isteyen şüpheli, durumu polise bildiren şube müdürü Kamil Çelik'i tabancayla vurarak öldürdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 19:37, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 19:55
Kaçak sigarayı polise bildiren kargo şube müdürünü öldürdü

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerindeki bir kargo şirketinin şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, içerisinde kaçak sigara bulunan paketi göndermek üzere kargo şubesine teslim etti. Durumu fark eden şube müdürü Kamil Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak konu hakkında bilgi verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, söz konusu kargoya el koydu. Durumu öğrenen şüpheli, yeniden kargo şubesine gelerek Çelik ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, Çelik'e silahla ateş açtıktan sonra beraberindeki kişilerle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kamil Çelik, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cenazesi incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

