Cevdet Yılmaz: 2026'da reformlara ağırlık vermek istiyoruz

Enerji Filosunun yeni kahramanları 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım'
Enerji Filosunun yeni kahramanları 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım'
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Erden Timur tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cevdet Yılmaz: 2026'da reformlara ağırlık vermek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026'da özellikle reformlara ağırlık vermek istiyoruz. Çünkü enflasyonla mücadele tek ayaklı bir mücadele değil. Para politikasının yanı sıra maliye politikası dediğimiz politikalar var. Bir de yapısal dönüşümler var. Bu üçünü bütüncül bir anlayışla hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 19:48, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 19:50
Yazdır
Cevdet Yılmaz: 2026'da reformlara ağırlık vermek istiyoruz

Bir dizi ziyaret için kente gelen Cevdet Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Bingöl'ün Değerleri Buluşması Ödül Töreni'ne katıldı. Törende; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti milletvekillileri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ile iş insanları da yer aldı. Burada konuşan Cevdet Yılmaz, "Dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir operasyon gerçekleştirirken şehit düşen kahraman polislerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Cenabıallah mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine, emniyet teşkilatımıza, tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Bu vesileyle bu ülke için, millet için, bizlerin huzuru için, güvenliği için canlarını feda eden tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum ve yine bu vesileyle tüm gazilerimize şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

'YENİ BİR DÜNYAYA GİDİYORUZ'

Yılmaz, "Dünyanın çok iyi bir dönemden geçtiğini söyleyemeyiz. Maalesef dünyamız çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Eski kurumlar, kurallar zayıflamış durumda. Dünyada risklerin yükseldiği, belirsizliğin arttığı bir dönemdeyiz. Eski düzen yok artık. Yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. O da henüz tam şekillenmiş değil. Bir geçiş sürecindeyiz. Geçmişte 'Soğuk Savaş' diye bir dönem vardı; biliyorsunuz. İşte Sovyetler Birliği, NATO bloğu vesaire, daha çok ideolojik çatışmalar olurdu. Şimdi bu yeni dünyada o kalktı. Artık eski 'Soğuk Savaş' yok. Ama onun yerini şimdi 'Ekonomik Soğuk Savaş' almış gibi görünüyor. Dünyada büyük bir rekabet var. Tarife savaşları var. Bunun çeşitli bölgelere bölgesel çatışmalar olarak yansımaları var. 'Jeopolitik gelişmeler' diyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bölge maalesef bundan en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor. Kuzeyimizde savaş, güneyimizde savaş. Böyle bir dönemdeyiz. Dünyanın iyi bir dönemde olmadığını biliyoruz. Pandemi yaşadık bir tarafta. Onun da hala etkileri devam ediyor. Pandemiden önce dünya ekonomisi 100 ise 2024 sonu itibariyle 115'e ancak yükselebilmiş. 100 birimlik bir ekonomi ise dünya ekonomisi 115 birime çıkıyor. Böyle bir dünyadayız. Geçmişteki büyüme ortalamalarının altına inmiş. Dünya büyümesi, ticareti, dünya pazarları eskisi kadar hızla büyümüyor. Böyle bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti, bir istikrar adası olarak yoluna devam ediyor. Bazen bunu yeterince görmüyoruz belki. Savaşların, çatışmaların, belirsizliklerin ortasında çok şükür huzur içinde büyümeye devam eden, istikrar içinde yoluna devam eden bir Türkiye Cumhuriyeti var. Çatışmaların parçası olmayan, tam aksine barışı arayan, diplomasiyi ön plana alan bir ülke var" diye konuştu.

'EKONOMİMİZ İLK 9 AYDA 3,7 BÜYÜME KAYDETTİ'

Yılmaz, "Ekonomik olarak da bunun yansımalarını görüyoruz. Siyasi istikrar ve güven ortamında son 23 yılda dünya ekonomisi ortalama 3,5 büyürken; biz 5,4 büyümüşüz. Dünyadan 1,9 puan her yıl daha yüksek büyüme kaydetmişiz. Bu da ülkemizi dünya ekonomisinde farklı bir yere getirmiş durumda. Pandemiden önceki dönemle de mukayese ettiğimizde bunu görüyoruz. Az önce söyledim, dünya 100'den 115'e çıktı. Pandemi sonrası bu 5 yıllık süreçte. Türkiye aynı dönemde 100 iken, pandemi öncesi 130'a yükseldi. Dünyanın aşağı yukarı iki katı, daha hızlı büyüme kaydetti ekonomimiz. Bu hiç de küçümsenecek bir başarı değil, dünyanın halini özellikle düşündüğünüzde. Bu sene de inşallah 3,3 yazdık Orta Vadeli Programı'mıza ama inşallah bunun da üzerinde bir büyüme kaydedecek ekonomimiz. Onu bekliyoruz. İlk 9 ayda 3,7 büyüme kaydetti ekonomimiz. Tarımda aynı yıl içinde hem don hem kuraklık yaşadığımız halde, tarımda ciddi bir küçülme yaşadığımız bir yıl olduğu halde; genel ekonomimiz 3,7 civarında ilk 9 ayda büyüme kaydetti. Böylece 21 çeyrektir büyümemizi sürdürüyoruz. Bu yıl sonu itibarıyla ekonomik büyüklüğümüz 1,5 trilyon doları aşacak. Ve IMF'nin yaptığı tahminlerin gerçekleşmesi halinde, bu yıl sonu itibarıyla nominal dolar olarak dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olacak. Satın alma gücü kalitesi dediğimiz bir hesaplama var. Onunla yaptıklarında da dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumundayız ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

'GELECEK SENE YÜZDE 20'NİN ALTINI HEDEFLİYORUZ'

Enflasyon hedeflerine ilişkin konuşan Yılmaz, şöyle konuştu: "Demin bahsettiğim dünyadaki zayıf talep koşullarına rağmen ihracatımız devam ediyor. Son rakamlara göre mal ihracatımız 271 milyar doları bulmuş durumda. Fakat sadece mal ihraç etmiyor Türkiye. Hizmet de ihraç ediyor. 122 milyar dolara yaklaşan hizmet ihracatımız var. İkisini topladığınız zaman 393 milyar dolarlık bir mal ve hizmet ihracatı yapan bir ülke konumundayız. Ve inşallah bu istikrar içinde büyümemizi, ihracatımızı, istihdamımızı devam ettireceğiz. Reel ekonomide bu olumlu gelişmeleri yaşarken, finansal piyasalarda enflasyondaki yükselişi kontrol altına alıp düşürme politikalarımızı da kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktada şunu söyleyebilirim. 2024 yılının Mayıs ayında zirveyi görmüştü enflasyon. 75,5'lara kadar çıkmıştı. O tarihten bugüne 44 puandan daha fazla bir düşüş gerçekleşti. En son kasım ayı rakamı yüzde 31 civarı bir enflasyon. Özellikle temel mallar dediğimiz sahada yüzde 20'nin altını görmüş durumdayız. Ama hizmet sektörleri, kira gibi, eğitim gibi kalemlerin etkisiyle yüzde 30'un biraz üzerindeyiz. Bu yılı inşallah yüzde 30'un biraz üzerinde kapatmış olacağız. Gelecek sene yüzde 20'nin altını hedefliyoruz. Bir sonraki sene 2027'de tek haneli rakamlara ülkemizi tekrar kavuşturmak için bütün gayretimizi sarf ediyoruz. Koordineli bir şekilde, kararlı bir şekilde bu politikamızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Dengeli büyümemiz, azalan cari açığımız, yükselen rezervlerimiz, düşen ülke risk primimizle, iyileşen beklentilerle, hızlanan dış kaynak girişiyle bu düşüşü, enflasyondaki düşüşü, fiyat istikrarını sağlayacağız. 2026'da özellikle reformlara ağırlık vermek istiyoruz. Çünkü enflasyonla mücadele tek ayaklı bir mücadele değil. Para politikasının yanı sıra maliye politikası dediğimiz politikalar var. Bir de yapısal dönüşümler var. Bu üçünü bütüncül bir anlayışla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu makro politikalarımızın, ulusal politikalarımızın yanı sıra bunları tamamlayıcı mahiyette bölgesel kalkınma politikalarımızı da etkili bir şekilde hayata geçiriyoruz. Ülkemiz büyük bir ülke. Her bir yöresinin, her bir köşesinin kendine özgü üstünlükleri, fırsatları, avantajları var. Dolayısıyla bir taraftan da her bir bölgemizi kalkındırma gayreti içindeyiz. 'Topyekun kalkınma' dediğimiz bir kavram var. Sadece büyük illerin enerjisiyle 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edemeyiz. Sadece metropollerle bunu başaramayız. Her bir ilimizin, beldemizin potansiyelini en yüksek yüksek düzeyde harekete geçirmeliyiz ki 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz gerçekleşsin. Dolayısıyla buna büyük önem veriyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber