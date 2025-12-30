Enerji Filosunun yeni kahramanları 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ekonomi

Enerji Filosunun yeni kahramanları 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gemilerimizden Yıldırım, Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi artıracak, Çağrı Bey ise Somali'de yeni keşiflere yelken açacak. Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 20:58, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 21:04
Enerji Filosunun yeni kahramanları 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile gücümüze güç katacak 7. nesil iki yeni sondaj gemimize 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım' isimlerini verdik. 12 bin metre sondaj kabiliyetine sahip bu teknoloji harikası ikiz gemilerle birlikte Türkiye, artık dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna geldi. Gemilerimizden Yıldırım, Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi artıracak, Çağrı Bey ise Somali'de yeni keşiflere yelken açacak. Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye" dedi.

Çağrı Bey Sondaja Hazırlanıyor

Türkiye'nin 4 olan derin deniz sondaj gemisi sayısının 6'ya çıkarılmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Petrolleri'nin bünyesine katılan ikiz gemilerden ilki 28 Eylül'de, ikincisi de 4 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşmıştı. Somali'ye gidecek olan Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Taşucu Limanı'ndaki operasyonel hazırlık sürecinin 2026 yılının ocak ayı sonunda tamamlanması, ardından Somali'deki ilk sondaj operasyonu için harekete geçmesi bekleniyor.

Araştırmayı Oruç Reis Yaptı

Geçen yıl 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dolmabahçe'den Somali'ye uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud tarafından karşılanmıştı. Oruç Reis'in Somali'deki görevi boyunca 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 465 kilometrekarelik alanda topladığı üç boyutlu sismik veriler, Ankara'da incelemeye alınmıştı.

Yıldırım Karadeniz Yolcusu

Öte yandan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, halihazırda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapıyor. Filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak. Yıldırım'ın ocak ayında Filyos Limanı'na hareket etmesi, Filyos'ta kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından da 2026 yılının mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

12 Bin Metrede Sondaj

İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz gemiler, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. '7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' olarak adlandırılan gemiler, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemiler ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.

