Enerji Filosunun yeni kahramanları 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım'
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Somali'ye kurulacak uzay limanının ayrıntıları belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Somali'de kuracağı uzay limanının gerekli fizibilite ve projelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve ilk etap yapım faaliyetlerinin başladığını söyledi.

30 Aralık 2025 21:07
Somali'ye kurulacak uzay limanının ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün akşam saatlerinde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak düzenlediği basın toplantısında Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngördüklerini paylaşmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, projenin detaylarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Somali arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Somali'de Türkiye'ye tahsis edilen arazi üzerinde bir uzay limanının inşa edilmekte olduğunu kaydederek, "Gerekli fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlandı ve ilk etap yapım faaliyetleri başladı." diye konuştu.

Uzaya erişim konusunda ekvatoral bölgede bulunan ülkelerin teknik açıdan avantajları olduğunu anlatan Kacır, "Yapılan fizibilite çalışmaları neticesinde Somali, uzay limanı yatırımı için en avantajlı bölge olarak ön plana çıktı." dedi.

- "Küresel ticari uzay pazarına da hizmet verecek"

Bakan Kacır, Milli Uzay Programı'nda (MUP) yer alan "Uzaya Erişim ve Uzay Limanı" hedefi kapsamındaki çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, başta Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla sürdürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir uzay limanına sahip olması ülkemizi uzay faaliyetlerinde bağımsız, rekabetçi ve küresel ölçekte söz sahibi bir aktör konumuna taşıyacak stratejik bir adım. Bu yatırım, uzay ekonomisi açısından uzun vadeli ve çarpan etkisi yüksek kazanımlar sunuyor. Bu yatırımla öncelikle, ülkemizde geliştirilen uydu fırlatma araçlarının tam bağımsız şekilde uzaya gönderilmesi mümkün hale gelecek, fırlatma teknolojileri alanında sürdürülebilir ve rekabetçi bir yerli sanayi ekosistemi oluşacaktır. Roket motorları, yakıt teknolojileri, itki sistemleri, ileri teknoloji malzemeler, aviyonik ve yer destek altyapıları gibi kritik alanlarda derinleşen bu ekosistem, teknoloji kazanımının kalıcı hale gelmesini ve dışa bağımlılığın ortadan kalkmasını sağlayacak. Somali'de kurulacak uzay limanı, yalnızca ulusal ihtiyaçlara değil, aynı zamanda küresel ticari uzay pazarına da hizmet verecek bir kapasiteye sahip olacak."

- "Türkiye için gelir üreten stratejik bir altyapı haline gelecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, uzay limanının, yıldan yıla artan ticari uydu fırlatma hizmetleri, test faaliyetleri ve entegrasyon süreçleriyle hem Türkiye için gelir üreten stratejik bir altyapı haline geleceğini hem de Somali'nin kalkınmasına katkı sunacağını vurguladı.

Somali'nin ekvatora yakın konumunun, okyanus kıyısında yer almasının, 12 ay boyunca fırlatmaya elverişli hava koşullarının ve düşük hava-deniz trafiği yoğunluğunun fırlatma güvenliği ve verimliliği açısından önemli avantajlar sunduğunu anlatan Kacır, bu coğrafi üstünlüklerin esnek fırlatma takvimleri sağlayarak Türkiye'nin sistemlerini küresel ölçekte rekabetçi kılacağını bildirdi.

Kacır, Türkiye'nin bu yatırımla kendi fırlatma alanına sahip dünyadaki sayılı ülkeler arasına gireceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada çok az ülke bağımsız şekilde uydu fırlatma altyapısına sahip. Türkiye'nin bu ligde yer alması uzay alanında teknolojik olgunluk, stratejik bağımsızlık ve küresel saygınlık açısından tarihi bir eşik anlamına geliyor. Sonuç olarak, Somali'de kurulacak uzay limanı Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak, milli güvenliğini güçlendiren, sanayi ve teknoloji kapasitesini derinleştiren ve ülkeyi küresel uzay ekonomisinde üst lige taşıyan stratejik bir kaldıraç niteliğinde."

