SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Enerji Filosunun yeni kahramanları 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım'
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
'Atatürk Havalimanı saldırısı faili tahliye edildi' paylaşımlarına soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde, "İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının failinin tahliye edildiği" yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 21:20, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 21:30
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde, "İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının failinin tahliye edildiği" yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu iddianın asılsız olduğu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen yargılama sonucunda, saldırının asıl planlayıcısı ve organizatörü konumunda bulunan Djamel Slimani'nin tutukluluk halinin halen devam ettiği anlatılarak, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen hüküm kapsamında, toplam 2 bin 103 yıl 132 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Gerçek dışı bilgilerle kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan, yargı süreçlerini çarpıtarak terörle mücadele konusundaki hassasiyeti zedeleyen paylaşım yapanlar hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu yönünden resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, tahkikat konusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verildiği ifade edildi.

