SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Enerji Filosunun yeni kahramanları 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım'
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Meteoroloji'den 7 il için don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale illerinde buzlanma don uyarısı yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 21:58, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 22:55
Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısını paylaştı. Don ve buzlanmaya karşı yapılan uyarı şu şekilde:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanmaktadır. Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale il genelinde özellikle gece ve sabah saatleri başta olmak üzere buzlanma ve don olayları beklenmektedir. Yağışlı havanın perşembe gününden itibaren yurdu terk etmesi ve hava sıcaklığının düşük olmasıyla birlikte yer yer sis ve pus hadiseleri görüleceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini devam ettirmesi beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile görüş mesafesinde azalma ve çığ tehlikesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

Don ve buzlanma olayının, 30 Aralık 2025 saat 21.00 ile 5 Ocak 2026 saat 09.00 arasında etkili olacağı bildirildi.

