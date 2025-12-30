Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. İstanbul Avrupa Yakası'nın yüksek ilçeleri Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir'de kar yağışı etkili oluyor. Öte yandan bazı vatandaşların kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net