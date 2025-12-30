SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Formül Plastik ve Metal Sanayi ile Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) halka arz başvurularını onayladı. Kurul ayrıca Fenerbahçe'nin 5 milyar liralık bedelli, Kayseri Şeker ve Agrotech'in ise dev bedelsiz sermaye artırımlarına yeşil ışık yaktı. Adel Kalemcilik ve Milk Academy gibi şirketlerin borçlanma aracı ihraçları da onaylanan kararlar arasında yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 23:40, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 23:45
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ'nin 30,24 lira, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ise 9,77 liradan halka arz başvurusunu uygun buldu.

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin 2 milyar 294 milyon liralık, Lider Faktoring AŞ'nin 530 milyon 442 bin liralık, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ'nin 1 milyar 200 milyon liralık bedelsiz, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 5 milyar liralık bedelli, Pasifik Teknoloji AŞ'nin ise tahsisli sermaye artırımı onaylandı.

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 3 milyar liralık, Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 2 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, TF Varlık Kiralama AŞ'nin 35 milyar liralık, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 7,5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonunun kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

SPK, Tacirler Portföy Yönetimi AŞ'nin Tacirler Portföy Yönetimi AŞ İkinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesini onayladı.

Kurul, 1 milyar 250 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250 milyon lira başlangıç sermayeli Tuna Portföy Yönetimi AŞ ünvanlı portföy yönetim şirketinin kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin 35 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 100 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

