Kıskançlık krizi! Kadın hakime sevgili dayağı

Çanakkale Adliyesi'nde 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan 33 yaşındaki kadın hakim F.K.T., erkek arkadaşı B.D.'nin şiddetine maruz kaldı. Olay, geçtiğimiz pazar günü adliye lojmanlarında meydana geldi.

Geçtiğimiz yıl eşinden ayrılan F.K.T.'nin, yaklaşık 6 ay önce inşaat mühendisi olan ve kendisi gibi boşanmış 36 yaşındaki B.D. ile tanıştığı, kısa süre önce aralarında gönül ilişkisi başladığı öğrenildi.

İddiaya göre B.D., bir gün önce ofisine tatlı siparişi verdi. Siparişin yanlışlıkla F.K.T.'nin adresine götürülmesi üzerine hakim, durumu erkek arkadaşına mesajla bildirdi. Bunun ardından evde kimlerin bulunduğunu soran B.D.'nin, F.K.T.'nin evinde bir erkek avukat ve iki kadın misafir olduğunu öğrenmesi üzerine kıskançlık krizine girdiği öne sürüldü.

Alkollü olduğu iddia edilen B.D., adliye lojmanlarına giderek daireye girdi. Yatak odasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.D.'nin, sinirlerine hakim olamayarak kadın hakimi darbettiği belirtildi.

Bıçakla tehdit iddiası

Olay sırasında mutfaktan aldığı bıçakla salona yönelen B.D.'nin, evde bulunan misafirleri dışarı çıkardığı iddia edildi. Misafirlerin ayrılmasının ardından F.K.T.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı öğrenildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan F.K.T., hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kadın hakimin elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.D., emniyetteki ifadesinde daha önce evde bir avukata ait tişört bulduğunu, bu durumun aralarında tartışmaya neden olduğunu ve olay günü sinirlerine hakim olamadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.