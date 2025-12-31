SGK sağlık hizmetlerinde katılım paylarını güncelledi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) "Sağlık Uygulama Tebliğindinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hekim ve diş hekimi muayeneleri ile reçeteli ilaçlar için uygulanan katılım payları yeniden belirlendi.

Düzenleme kapsamında birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak.

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, Sağlık Bakanlığı'nca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde, diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastanelerinde, tıp fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ve fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 26 TL olarak belirlendi.

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında ise katılım payı 60 TL oldu.

Konuya dair tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmeti sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilir."

Reçeteli ilaçlara ilişkin katılım payları da güncellendi. Buna göre, eczanelerden temin edilen ilaçlarda 3 kutuya kadar (3 kutu dahil) her reçete için 3,76 TL, 3 kutuyu aşan her bir kutu için ise 1,25 TL katılım payı uygulanacak. Enjektabl ilaçlar, beslenme ürünleri ve majistral ilaçlar ise kutu sayısına bakılmaksızın tek kalem olarak değerlendirilecek.

Tebliğ 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu başkanı yürütecek.